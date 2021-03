Latina Calcio, dopo l’addio a Scudieri arriva Ciullo

LATINA – Dopo la traumatica separazione da Raffaele Scudieri il Latina ha scelto il suo nuovo allenatore. Manca l’ufficialità ma è ormai certo che a guidare i nerazzurri già da domenica, in occasione della trasferta di Sassari, sarà il 53enne Salvatore Ciullo.

Originario di Taurisano, in provincia di Lecce, Ciullo ha guidato svariati club nei gironi meridionali della serie D ma ha collezionato esperienze anche in C con Taranto, Juve Stabia e Melfi. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire domani, in una conferenza nella quale saranno anche spiegati i motivi dell’esonero di Scudieri.