Rifiuti, bene il porta a porta nei borghi di Latina, Abc: “Riscontri molto positivi”

LATINA – A un mese dalla partenza del nuovo servizio di Raccolta Differenziata porta a porta è terminata la distribuzione dei contenitori e sono stati consegnati i kit a oltre il 90% delle utenze presenti nelle frazioni di Latina Scalo, borgo Faiti, San Michele, e Piave. “Tutti i cassonetti sono stati rimossi e la pulizia del territorio è notevolmente migliorata – assicurano da Abc ricordando che l’Azienda è impegnata nel contrastare i fenomeni di abbandono, tipici della prima fase di avvio. C’è anche un numero verde, 800751463 per raccogliere le segnalazioni.

“Per avere i numeri sulle raccolte è necessario attendere almeno metà maggio, in modo da poter stabilizzare i conferimenti e avere dati significativi – aggiungono da Abc – ma i primi riscontri sono molto positivi, sia in termini di quantità che di qualità, decisamente superiori al precedente servizio stradale.

Molto bene anche tutti gli strumenti digitali: i numeri della pagina Facebook di ABC Latina sono raddoppiati con oltre 3800 follower, l’app Junker in poche settimane è passata da 4100 a oltre 9800 utenti, sono state superate le 100mila letture di codici a barre per conoscere come riciclare i diversi prodotti di scarto. Un grande successo che testimonia l’utilità e l’efficacia della digitalizzazione. E’ stato messo online anche il nuovo sito di ABC Latina, dal 15 marzo oltre 1800 visitatori unici, con il 65% degli accessi da smartphone. Crescono anche i contatti su Messenger, con richieste puntuali e segnalazioni.

Le utenze che non hanno ancora ricevuto il kit possono contattare il numero verde 800751463 o ritirarlo presso i front office di Latina Scalo, in Viale delle Stazione 209, martedì 14-19, mercoledì 9-14, giovedì 14-19, sabato 9-15, domenica 10-13 (fino al 18 aprile 2021) e di ABC Latina, Via dei Monti Lepini 44/46, lunedì-sabato 8-20.

Domani, giovedì 15 aprile, è in programma una nuova diretta sulle pagine Facebook del Comune di Latina e di ABC, che vedrà la partecipazione del Sindaco di Latina Damiano Coletta, dell’Assessore all’Ambiente Dario Bellini, del Presidente del CdA ABC Gustavo Giorgi e del Direttore generale ABC Silvio Ascoli dedicata al lancio dei video che vedranno le Associazioni sportive della città scendere in campo per la Raccolta Differenziata. All’evento Facebook parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni.