Latina, un murales in via San Tommaso D’Aquino

LATINA – Un altro murales per Latina. Dopo quelli realizzati in Via IV Novembre e Via Cattaneo, in Via Villafranca e alla stazione autolinee, stavolta entra in azione il collettivo No Chi che sta sta valorizzando uno spazio in Via Tommaso d’Aquino. Un’azione di guerrilla art messa in atto dalle pittrici Paola Acciarino e Piera Vertecchi.

L’operazione artistica – racconta il delegato all’arte contemporanea del Comune di Latina Fabio D’Achille – è sostenuta dal contributo dell’Assessorato alla Cultura per il Bando La Cultura e l’Arte al tempo del Covid. Le due artiste di Latina hanno progettato l’intervento per impreziosire la piazzetta a lato del palazzo che fronteggia il parcheggio e che chiamano Piazzetta degli Artisti – aggiunge D’Achille – Un omaggio floreale alla primavera“.