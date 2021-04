Assolto Walter De Benedetto, a Latina la notizia durante il sit-in solidale

LATINA – E’ stato assolto dal Tribunale di Arezzo, dalla pesantissima accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, Walter De Benedetto, l’uomo affetto da una grave forma di artrite reumatoide che si coltivava da solo la cannabis necessaria a placare i suoi fortissimi dolori. I giudici hanno riconosciuto che lo faceva a scopo medico. Ad attendere la sentenza fuori dal Tribunale di Latina, riuniti in sit-in in segno di solidarietà, c’erano alcuni esponenti del movimento 6000 Sardine Latina e dei Giovani Democratici.

“Abbiamo deciso di aderire anche a Latina all’iniziativa lanciata dai Radicali per testimoniare la nostra vicinanza a Walter. Un modo per dire che questo processo riguarda tutte e tutti noi. Nel rispetto della norme anticovid, una rappresentanza delle sardine e dei giovani democratici si è riunita davanti al tribunale di Latina con lo slogan NON SOLO WALTER e IL DOLORE NON ASPETTA. E proprio lì – racconta Anna Claudia Petrillo – ci ha raggiunto la notizia della sentenza che farà la storia: Walter è stato assolto perché il fatto non sussiste. Non possiamo che essere felici di questo risultato e come 6000 sardine continueremo a supportare la proposta di diverse associazioni di depenalizzazione della coltivazione domestica. Speriamo che si possa finalmente affrontare questo tema in modo serio e non ideologico come è accaduto e sta accadendo in altri Stati, tra cui gli Stati Uniti. Non lo diciamo noi ma lo dicono i dati, che dietro questa storia ci sono tantissimi aspetti da quello economico e quello legato alla criminalità organizzata che dobbiamo analizzare perché il proibizionismo ha fallito e questo è un fatto ormai evidente”.