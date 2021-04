Sabrina Cenciarelli si insedia la neo direttrice Amministrativa della Asl di Latina

LATINA – Dopo l’addio di Claudio Rainone che ha rassegnato le sue dimissioni nei giorni scorsi, si è insediata nel nuovo incarico di Direttrice Amministrativa della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli. “Una scelta di alto profilo che completa la Direzione Strategica della Asl”, commentano dall’Azienda.

Laureata in Lettere e in Scienze politiche, ha già ricoperto lo stesso ruolo nella Asl Roma C, è stata anche Coordinatrice di Area Economica Finanziaria e della Committenza e Direttrice Gestione procedure d’Acquisto e Contratti presso la Asl Roma B.

“Vanta un curriculum di prim’ordine ed una vasta esperienza in materia di Direttore Area Integrazione Amministrativa, di Acquisizione Beni e Servizi, di Controllo di Gestione e Programmazione aziendale – si legge in una nota aziendale con la quale “la Direzione nel darle il benvenuto augura alla Dott.ssa Cenciarelli i migliori auguri di buon lavoro”.