Cinquanta nuovi positivi al covid nella Asl di Latina e tre decessi al Goretti

LATINA – Cinquanta nuovi positivi al covid in provincia di Latina e tre decessi al Goretti. E’ la sintesi contenuta nell’ultimo bollettino Asl: non un crollo dei contagi, ma il dato della rilevazione di domenica quando i tamponi eseguiti sono inferiori rispetto alle altre giornate (l’unico drive in aperto, e solo fino alle 13, è quello dell’ex Sani a Latina). I pazienti deceduti erano originari di Cisterna, Monte San Biagio e Terracina.

Resta elevato il numero dei ricoveri all’ospedale Santa Maria Goretti, che sono stati 16. Le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore sono 116.

I casi sono emersi ad Aprilia 11, Bassiano 1, Castelforte 1, Cisterna di Latina 3, Fondi 5, Formia 2, Latina 17, Maenza 1, Monte San Biagio 1, Pontinia 1, Sabaudia 1, Santi Cosma e Damiano 1, Sezze 3, Terracina 2

Le vaccinazioni eseguite sul territorio della Asl di Latina nell’ultima giornata sono 2166 in crescita costante grazie all’arrivo di dosi e all’apertura di nuovi centri vaccinali, l’ultimo oggi a Fondi, con una media di 300 appuntamenti al giorno, il secondo in provincia di Latina, dopo il capoluogo, per numero di prestazioni.