Covid, l’aggiornamento del sindaco di Latina Damiano Coletta

LATINA – Come ogni venerdì il sindaco di Latina Damiano Coletta sta facendo un aggiornamento sulla situazione Covid in provincia di Latina, insieme alla professoressa Miriam Lichtner, Dirigente di Malattie Infettive all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Dalle criticità che si stanno riscontrando in ospedale, passando per le scuole e gli avvertimenti per le festività di Pasqua.