Incidente frontale sulla Via dei Monti Lepini a Sezze Scalo, grave un uomo

SEZZE – Sono gravi le condizioni di un uomo rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato sulla Variante della 156 dei Monti Lepini a Sezze Scalo. L’auto che l’uomo guidava, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Sono stati i vigili del fuoco in collaborazione con il 118 ad estrarlo dall’abitacolo per portarlo in ospedale. ferito anche l’altro conducente.