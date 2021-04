LATINA – Un incidente si è verificato in Viale Mazzini a Latina intorno alle 19,30. Nello scontro tra una minicar e uno scooter è rimasta ferita la passeggera della due ruote trasferita in codice rosso per dinamica al Goretti. L’incidente è avvenuto in un’orario in cui molti ragazzi si ritrovano sulle panchine davanti alle due scuole superiori della zona. Sul posto 118 e polizia.