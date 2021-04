Nel Lazio partono le prenotazioni del vaccino contro il covid per gli under 60. Nonostante l’ordinanza Figliuolo

LATINA – Il Lazio avvia le attesissime prenotazioni per gli under 60 e da martedì potranno fissare il loro appuntamento i residenti che hanno compiuto i 58 e 59 anni. Un passaggio epocale della campagna vaccinale contro il covid che nelle ultime due settimane è stata accelerata, anticipando anche di un mese tutte le somministrazioni agli over 80 prenotati nei centri vaccinali e con l’ausilio dei medici di famiglia (fino ad ora hanno completato il ciclo vaccinale il 70%, mentre il 98% ha ricevuto una dose sola) e si sta continuando a vaccinare gli over 70.

«Non siamo un treno che fa sosta in stazione per aspettare chi è indietro nella campagna vaccinale anti Covid-19», ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato in un’intervista al Corriere della Sera e in risposta all’ordinanza firmata dal commissario straordinario del Governo all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo che ha chiesto alle Regioni di non cominciare le classi di età sotto i 60 anni. «L’ho già comunicato al commissario straordinario per l’emergenza e lui ne ha preso atto», assicura D’Amato, che a dicembre era volato in Israele per imparare il modello utilizzato e lo ha applicato a Roma e nelle province diventando di fatto la prima regione italiana per numero di vaccini somministrati in relazione alla popolazione. E soprattutto evitando l’errore delle vaccinazioni per categorie oggi bocciate da tutti i virologi.

Resta il problema delle dosi: «Ci vengano consegnate le dosi ferme a Pratica di Mare – è stato il monito lanciato ieri dal responsabile della Sanità che è tornato sul blocco delle forniture di Jhonsson & Jhonsson che stanno condizionando la partenza dei nuovi centri vaccinali del Lazio – Auspico che non vi siano limitazioni di età da parte di AIFA per il vaccino Johnson & Johnson che ci consente di fare un notevole salto in avanti nella campagna vaccinale perché monodose». D’Amato ha spiegato che se ci sono i vaccini «siamo pronti infatti per aumentare le somministrazioni giornaliere da 30 a 40 mila».

Secondo quanto reso noto dall’assessore il Lazio aspetta l’arrivo di 155mila dosi di Pfizer e 45 mila di Astra Zeneca, lo sblocco del carico da 18mila vaccini monodose di Jhonsson&Jhonsson a Pratica di Mare. Già disponibili invece le 41mila dosi di Moderna.