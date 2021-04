Incidente stradale a Sezze, parapetto sulla ferrovia pericolante, linea ferroviaria in tilt

SEZZE – Un incidente stradale avvenuto a Sezze questa mattina ha causato la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Roma – Formia. Una ragazza alla guida della sua auto, intorno alle 9, ha urtato il parapetto del ponte che passa sulla linea ferroviaria all’altezza della cava di San Martino. Estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidata al 118, la giovane è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

I danni riportati però dalla struttura hanno spinto ferrovie della Stato a fermare i treni tra Sezze Romano e Priverno Fossanova in attesa che il parapetto venisse messo in sicurezza. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono stati pesantissimi: rallentamenti fino a 120 minuti per 2 treni Intercity (deviati su linea Cassino), 4 treni Intercity limitati nel percorso, 4 treni regionali limitati nel percorso e sostituiti con servizio autobus nella tratta interessata.

La circolazione ferroviaria è stata ripristinata intorno alle 12,30.