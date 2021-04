La regione Lazio incontra i balneari: “Serve strategia condivisa per fruizione”

LATINA – Questa mattina gli assessori allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado, hanno incontrato le Associazioni di categoria degli operatori balneari nell’ambito della Cabina di Regia regionale istituita in vista dell’apertura della stagione balneare 2021.

“Dopo aver incontrato, nelle scorse settimane, i rappresentanti delle Capitanerie di Porto e delle Prefetture del litorale e dei Comuni costieri – spiegano gli assessori Orneli e Corrado – oggi ci siamo confrontati con le associazioni dei balneari, nell’ottica di una strategia condivisa che possa garantire la fruizione sicura e ben organizzata delle nostre spiagge. Anche in questo terzo incontro, in linea con i precedenti, abbiamo concordato di lavorare in sintonia per farci trovare pronti al momento delle aperture, ormai imminenti, e nel solco delle disposizioni nazionali. Consapevoli che le linee guida dello scorso anno si sono rivelate adeguate e sicure e che anche quest’anno tutti gli attori in campo agiranno con la serietà già mostrate nella scorsa stagione balneare, intendiamo agire con cautela e responsabilità. Il sistema si è messo in moto in tempo – concludono – e anche quest’anno saremo tutti pronti a partire nel pieno rispetto delle norme anti Covid e garantendo una stagione balneare sicura per tutti”.