Ripascimento al Lido di Latina, si parte lunedì 12 aprile

LATINA – “Ci siamo, dal 12 Aprile partono i lavori di ripascimento sul nostro lungomare. Dureranno fino al 26 Aprile ed interessano il Lido di Capoportiere per 400 mt e la spiaggia nei pressi dello stabilimento della Polizia di Stato per altri 750 mt”. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente Dario Bellini aggiungendo che a questi due interventi seguiranno altri cinque analoghi interventi richiesti da stabilimenti privati per lo stesso periodo.

“Mi complimento con i gestori di queste concessioni e credo che questa sinergia d’intenti sia la via giusta per tutelare un bene prezioso. Abbiamo richiesto a Regione Lazio di finanziarci un ulteriore intervento di ripascimento per altri 180.000 € che potrà far proseguire l’opera iniziata per altre centinaia di metri di spiaggia. È almeno un decennio che il nostro litorale attende queste lavorazioni. Abbiamo aperto una strada davvero importante ed in un momento topico per la nostra economia”.