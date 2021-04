Latina, l’area sterrata in Parco San Marco diventa parcheggio

LATINA – Giovedì 29 aprile verrà consegnato il cantiere relativo alla costruzione del nuovo parcheggio del Parco San Marco. Verrà creata un’area di sosta con 170 posti auto a disposizione di lavoratori e cittadini in una zona in cui l’ospedale civile di Latina assorbe tantissimi parcheggi.

“Per consentire le operazioni e isolare la zona interessata dai lavori verrà chiusa l’attuale area sterrata che si trova a ridosso del parco dal lato di via Porfiri – spiegano dal Comune – Nella realizzazione dei lavori è prevista l’asportazione di un quantitativo di terra di circa 1800 mc per il livellamento del piano parcheggio”.

DOPPIO PROGETTO – Il materiale asportato sarà trasferito in piazza Ilaria Alpi “per continuare il lavoro di realizzazione della piazza come previsto nel progetto donato al Comune dal Comitato di quartiere e ulteriormente sviluppato nell’ambito di Upper, il progetto

cofinanziato dal programma Europeo Urban Innovative Actions (UIA), che promuove la realizzazione di parchi produttivi urbani dedicati alla co-produzione di soluzioni basate sulla natura”.