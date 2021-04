Vaccinazioni contro il covid, slittano le prenotazioni per gli under 60, prima le comorbilità

LATINA – Slittano al 30 aprile le prenotazioni per le vaccinazioni contro il covid agli under 60 (in un primo tempo avrebbero potuto prenotarsi da stanotte) e invece (da martedì 27 aprile alle 00.00) partono le prenotazioni delle vaccinazioni per le persone con comorbilità (secondo la categoria 4 del piano vaccinale nazionale), ossia affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, ed hanno età compresa tra 50 e 59 anni (nati dal 1962 al 1971). Si parla di obesi, cardiopatici, ipertesi con più patologie concomitanti.

E mentre le vaccinazioni nel Lazio hanno superato quota un milione e settecentomila, siamo entrati in zona gialla: “Ma non è un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti”. E’ la raccomandazione che arriva dalla Regione Lazio con le riaperture di oggi. Ci si può sedere all’esterno di bar e ristoranti, possono riaprire i musei, e anche i giardini come Ninfa si preparano ad accogliere i visitatori secondo le possibilità attuali e ancora in tempo per le fioriture. Il cambio di fascia arriva in una giornata in cui c’è un calo complessivo regionale di casi, decessi, terapie intensive e ricoveri.

A Latina però la curva resta alta e l’ultimo bollettino della Asl ha evidenziato 159 nuovi casi e tre decessi al Goretti e sono tornati a salire anche i ricoveri, 15 nelle scorse 24 ore. i pazienti che non ce l’hanno fatta erano originari di Cisterna, Formia e Lenola. In aumento anche il dato settimanale con i casi di covid in crescita sul territorio provinciale rispetto alla scorsa settimana.

I casi sono emersi ad Aprilia 24, Castelforte 2, Cisterna di Latina 9, Cori 1, Fondi 16, Formia 11, Gaeta 4, Latina 21, Lenola 2, Maenza 2, Minturno 3, Monte San Biagio 1, Pontinia 7, Priverno 3, Roccagorga 9, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 12, San Felice Circeo 3, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 4, Sezze 5, Sonnino 1, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1, Terracina 8.

COMORBILITA’ – Le patologie a cui si fa riferimento sono riportate nella Tabella 3 delle Raccomandazioni nazionali ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 del 10/03/21 e l’accesso alla vaccinazione è garantito per i titolari dei codici di esenzione elencati in TABELLA. Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.