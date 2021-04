Vaccinazioni, l’allarme di D’Amato: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano le dosi di AstraZeneca sospendiamo”

“Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. E’ l’allarme lanciato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che ha aggiunto: “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini”.

E’ arrivata la risposta del generale Figliuolo: “Tra oggi e domani arriveranno 1,3 milioni di dosi AstraZeneca”.

Intervenuto questa mattina a Sky TG24 ha parlato anche il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti: “Condivido le scelte del governo, bisogna correre con vaccini. “Poi ha aggiunto: “Il tema non è la distribuzione, saremmo in grado di triplicare il numero di vaccinazioni nel Lazio, ma il problema sono i richiami. Noi abbiamo oltre un milione di vaccinati, bisogna continuare a vaccinare, ma bisogna stare attenti ad avere i richiami nei magazzini. Se arrivi a superare l’85% delle dosi è un rischio, soprattutto se succede qualcosa con le forniture delle case farmaceutiche”.