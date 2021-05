A Gaeta Lonardo Valle presenta Open Innovation

GAETA – Nell’Aula Consiliare del Comune di Gaeta, giovedì 13 maggio alle 17,30 Leonardo Valle presenterà il suo ultimo libro Open Innovation. Con l’autore saranno presenti il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e il direttore editoriale di LabDFG, Giovanni Di Giorgi.

Si parlerà di Open innovation e del paradigma proposto da Leonardo Valle che, così come avvenuto per Advanced Advisory, è stato ritenuto pionieristico e d’avanguardia da molte realtà. Prima ancora che il Covid le rendesse indispensabili, Leonardo Valle aveva evidenziato l’importanza che avrebbero rivestito le piattaforme digitali, lo smart working e i nascenti smart contract, arrivando a definire le nuove professioni che avrebbero caratterizzato la quarta rivoluzione industriale.

Dopo l’uscita, a novembre scorso, Open Innovation ha scalato immediatamente le classifiche dei libri più venduti di Economia e Finanza, equiparando giganti della letteratura economica come Warren Buffet Sebastiano Barisoni. Non solo, Open Innovation è anche nel cartellone del Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 ottobre 2021.

Modera l’evento il giornalista Andrea Brengola.