Vaccinazioni, nel Lazio si all’Open Day per gli over 40

LATINA – Gli over 40 avranno il loro Open Day con Astra Zeneca. Dopo Rieti, la Regione Lazio annuncia l’iniziativa per il prossimo fine settimana, 15 e 16 maggio, rimandando le notizie di dettaglio e i centri vaccinali nei quali si svolgerà. Ci sarà un ticket virtuale che servirà da prenotazione per evitare un afflusso fuori controllo di persone che alle soglie dell’estate vogliono accelerare sulla loro dose di vaccino.