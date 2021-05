I giovani vogliono restare a Latina, nasce Exo: “Basta esodi forzati, questo territorio offre opportunità””

LATINA – Si è costituita a Latina un’associazione di giovani che ha l’obiettivo ambizioso di far restare sul territorio le intelligenze pontine. Si chiama Exo Latina e per oggi ha organizzato il primo evento live, Meet Exo, che sarà trasmesso sul suo canale You Tube (alle 21,30). Sarà anche l’occasione per conoscere i risultati del primo studio realizzato dai compenenti di questa community di under 25 che, spinti dalla pandemia, sono tornati a casa a studiare e si sono incontrati. Ne è nata una scintilla.

Basta esodi forzati – spiegano i fondatori – l’esperienza fuori da Latina deve essere una scelta non un obbligo. “Vogliamo contribuire ad arginare il problema, spesso discusso, della fuoriuscita dei nostri migliori talenti dall’area di Latina. Lo facciamo come sa farlo la nostra generazione, acquisendo dati: partire dai dati, dalla realtà del territorio per rendere l’esodo una scelta – spiega Francesco Pappone, studente di Fisica, fondatore e supervisor del team Innovazione di Exo Latina – Il nostro sogno è questo che un giorno non ci si debba sentire costretti ad andare via da Latina. Pensiamo di poter dimostrare che qui le opportunità non mancano e che bisogna lavorare per renderle visibili e moltiplicarle. Osservando altri poli industriali, per esempio, soprattutto il chimico farmaceutico, ci siamo resi conto che c’è una fase in cui si attiva una sinergia delle imprese con l’Amministrazione locale e con il territorio e si riesce ad attingere alle risorse. Quello che noi vogliamo fare è proprio questo: cercare di armonizzare questi contatti per condurre i ragazzi verso queste opportunità che ci sono, ma spesso non si vedono”.

In pochi mesi, ai sei fondatori, si sono aggiunti altri ragazzi e oggi in Exo Latina lavorano circa 20 studentesse e studenti divisi in tre team: Innovazione, think-tank e marketing e comunicazione.

Francesco Pappone è stato con noi oggi su Radio Immagine

Oggi, il primo evento live dell’associazione: “Con Meet Exo, alle 21,30, sul canale You Tube Exo Latina, analizzeremo i dati emersi da un sondaggio svolto tra i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di Latina e dibatteremo con gli studenti sulle opportunità lavorative che la città offre”, spiega Pappone.

All’incontro interverrà il sindaco di Latina, Damiano Coletta.