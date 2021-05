Salvatore La Penna vice della commissione Tutela del Territorio

LATINA – Il consigliere regionale pontino Salvatore La Penna è il nuovo vicepresidente della XII Commissione del Consiglio Regionale del Lazio “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia accordatami per questo ruolo in una Commissione molto importante, date le tematiche di cui si occupa, per il nostro territorio”.

Nell’ambito del rinnovo delle commissioni consiliari La Penna è stato anche nominato membro della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” e del “Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”.