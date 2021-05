Latina, litigano per strada e arriva la polizia che trova mezzo chilo di mariuana

LATINA – Litigano di notte per strada e arriva la polizia. E’ accaduto a Latina dove i cittadini impressionati dalla situazione di tensione tra un ragazzo e una ragazza e sospettando un caso di maltrattamenti si sono rivolti al 113.

Quando è arrivata la squadra Volante della polizia i due ragazzi hanno spiegato che non era nulla e si erano riappacificati, ma gli agenti hanno voluto approfondire la vicenda, sia per escludere ripercussioni di violenza domestica, sia per verificare che non ci fossero bambini lasciati a casa e applicando il codice rosso.

Grande la sorpresa quando nell’abitazione sono stati trovati circa 500 grammi di marijuana e circa 15 grammi di hashish. Lo stupefacente, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, è stato sequestrato, mentre i due ragazzi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Forse litigavano per la droga? Le indagini proseguono.

Nei loro confronti, intanto, è stata anche elevata la sanzione amministrativa prevista per aver violato senza validi motivi il “coprifuoco”.