Latina, razzia nelle auto in sosta in Via Legnano: presi un 24 enne e un 15enne

LATINA – Hanno danneggiato ben otto macchine per rubare pochi euro e alcuni effetti personali. Ma qualcuno in Via Legnano li ha visti e ha composto il 113. Sul posto nella notte è arrivata la Polizia e si è rivelato vano il tentativo dei due di nascondersi tra le auto posteggiate per evitare di essere visti. A tradirli c’erano anche gli arnesi da scasso e il magro bottino rimediato causando però danni notevoli alle vetture: vetri infranti e portiere danneggiate.

Per il maggiorenne è scattato l’arresto, mentre il minore è stato deferito alla Procura dei Minorenni di Roma. Per loro anche la sanzione prevista per chi viola il coprifuoco.