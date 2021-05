Pontina, tre incidenti in direzione Roma. Lunghe file

Mattina di disagi sulla pontina per tre diversi incidenti. I primi due nel territorio di Aprilia, uno all’altezza di via Mascagni, l’altro invece al km 48, nei pressi di via Guardapasso. Si sono registrate code per 7 km e al momento permangono rallentamenti nonostante la carreggiata sia stata liberata. L’Astral comunica anche un altro incidente tra Pomezia e Via monte d’oro in direzione Roma. Si registrano code.