Raccolta rifiuti a Latina, sindacati preoccupati per il Premio di Risultato: ci sarà?

LATINA – I sindacati Cgil, Cisl e Uil di Funzione pubblica e trasporti, in una nota “esprimono preoccupazione sulla possibilità del mancato pagamento del premio di risultato anno 2020 da parte dell’Azienda Speciale Beni Comuni di Latina, che sarebbe dovuto essere corrisposto ai lavoratori nel cedolino del corrente mese”, basato su un accordo sottoscritto e in caso di “miglioramento delle correlate condizioni di produttività, di competitività, di efficienza, di qualità e di redditività”.

“I lavoratori dell’Azienda Speciale Beni Comuni – dicono oggi le tre organizzazioni sindacali – nell’anno 2020 nei giorni più bui della pandemia sono rimasti in prima linea per evitare che l’emergenza sanitaria si trasformasse anche in emergenza rifiuti. Dall’inizio della pandemia hanno assicurato il costante e regolare funzionamento del servizio, senza alcuna interruzione, i servizi pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”.

Tutto è affidato ad un incontro che si terrà il 21 maggio: “Auspichiamo che per quella data si possano avere risposte certe sulla corresponsione del premio ed i tempi”.