Elicriso nel Parco Nazionale del Circeo. Secondo appuntamento domenica 9 Maggio

SAN FELICE CIRCEO – Il primo appuntamento di domenica scorsa con Elicriso nel Parco Nazionale del Circeo, attività gratuite realizzate con il patrocinio e il contributo dello stesso Parco e l’Associazione Culturale Elicriso di Latina, è stato un successo. I partecipanti hanno passeggiato a Quarto Caldo, tra le fronde della macchia mediterranea, scoprendo le sue fragranze, concedendosi poi anche una seduta di Tai Chi Chuan al Fortino Napoleonico con un Maestro della Damiao Latina ASD.

Domenica prossima, 9 maggio, seconda passeggiata: “Fiutare Vedere ed ascoltare l’ambiente”. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 4 anni, l’appuntamento sarà presso il Centro Visitatori di Sabaudia in via Carlo Alberto alle ore 10,00. Immersi nella foresta del Parco Nazionale del Circeo e accompagnati da uno dei cani addestrati dell’associazione Bella o Dalia, si affineranno i propri sensi, vista, udito, olfatto, imparando ad usarli in maniera esclusiva. Come sempre è indispensabile prenotare a Elicriso APS al 349.6131902 oppure 347.5161473; email: elicriso.ac@gmail.com e partecipare muniti di mascherine e gel igienizzante. Sarà garantito il rispetto delle norme anti-covid, il distanziamento e le attività saranno tutte all’aperto. Non è consentita la partecipazione di altri cani, ad eccezione di quelli dell’associazione Elicriso.

Le passeggiate sono attività gratuite e verrà regalato un gadget ai partecipanti più “fortunati”. Le attività potrebbero subire modifiche qualora le condizioni meteorologiche o provvedimenti di contenimento della diffusione del virus Covid-19 ne impedissero lo svolgimento.

Ricordiamo che il progetto dell’Associazione Elicriso ha lo scopo di promuovere il territorio e invitare le persone a frequentare alcuni ambienti del Parco Nazionale del Circeo nei periodi più inusuali e non solo in alta stagione, contribuendo a destagionalizzare la frequentazione del territorio del Parco.