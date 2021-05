Violenze e maltrattamenti sulla moglie e sulla figlia: uomo arrestato a Terracina

TERRACINA –Violenze e maltrattamenti sulla moglie e sulla figlia 19enne. Con questa accusa è stato arrestato a Terracina un uomo di 40 anni. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina ad intervenire nella notte in un’abitazione della città pontina facendo scattare la misura in flagranza di reato. Secondo quanto emerso era tempo che la moglie 47enne e la figlia di 19 anni subivano maltrattamenti. Lunedì 3 maggio, l’uomo comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.

A Minturno invece è stato denunciato per maltrattamenti un uomo di Minturno di 42 anni, accusato di aver ripetutamente aggredito la moglie.

