Fondi e Terracina in lutto, il covid si porta via il poliziotto Enzo Marino

LATINA – Lutto nella Polizia di Stato per la morte di Enzo Marino, 49 anni, viveva a Fondi ed era in servizio al commissariato di Terracina. Si era ammalato di covid venti giorni fa e quando le sue condizioni si erano aggravate era stato ricoverato prima al San Giovanni di Dio di Fondi, poi a Formia, quindi trasferito nella Rianimazione del Goretti di Latina dove è deceduto nel pomeriggio di domenica. Tanti lo ricordano per il suo impegno professionale, ma anche per le sue virtù umane, la sua generosità. Aveva ricevuto la medaglia d’oro al valore civile del Presidente della Repubblica per aver salvato, mentre era libero dal servizio, un’anziana rimasta intrappolata tra le fiamme a bordo della sua auto. Marino lascia la moglie Filomena Bortone, agente di Polizia Locale di Fondi, e il figlio sedicenne.