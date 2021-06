Attesa per la cinquina del Premio Strega: Alice Urciuolo tra i 12 candidati

LATINA – Si conoscerà stasera la cinquina finalista del Premio Strega LXXV edizione. E tra chi ambisce alla finalissima c’è anche una giovane autrice di Latina, Alice Urciuolo il cui primo romanzo, Adorazione (ed. 66thand2nd), selezionato tra i sessantadue titoli di narrativa proposti dagli Amici della domenica è entrato nella dozzina dei candidati al prestigioso riconoscimento letterario.

L’appuntamento è oggi 10 giugno 2021, al Teatro Romano di Benevento (non a caso nella patria del Liquore Strega) dove si terrà l’incontro con gli autori candidati e l’annuncio della cinquina finalista del Premio. Comunque vada, il traguardo raggiunto con il romanzo generazionale ambientato a Latina, Pontinia e Sabaudia consacra la Urciuolo tra i nuovi talenti della scrittura narrativa.

E l’autrice continua il suo tour pontino di presentazione e dopo alcuni incontri on line a partire da Pontinia e Latina, è stata a Priverno e Sezze, andrà a Sermoneta il 19 giugno per un evento promosso dall’associazione Sintagma con il patrocinio del Comune di Sermoneta in programma alle 18:30 sotto la Loggia dei Mercanti. Oltre all’autrice interverranno la sindaca Giuseppina Giovannoli e il giornalista e direttore Sintagma Mauro Nasi. Prenotazioni su info@sintagma.site.

La Urciuolo sarà poi a Sabaudia, a luglio, per la rassegna Libri nel Parco di Sabaudia Culturando, nella corte comunale.

Alice Urciuolo è tra le autrici della serie di successo Skam Italia (Netflix, Tim Vision e Cross Productions) ed è attualmente impegnata nella scrittura di altri progetti per piattaforme internazionali. Il suo primo romanzo è candidato al Premio Strega 2021 e finalista al Premio POP 2021.