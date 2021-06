E’ partito il Girasoli Tour: da Sezze in 13 regioni per raccontare l’Italia solidale

LATINA – Un viaggio in bicicletta, attraverso 13 regioni dello Stivale, per raccontare l’Italia solidale, quella del bene comune, dell’ economia sociale e circolare, dello sviluppo sostenibile e della green economy, e insieme le realtà che hanno fatto del sostegno ai più fragili il focus della loro attività. L’idea è di Utupia 2000, cooperativa sociale di Sezze, presieduta da Massimiliano Porcelli, che si è rivolta al regista di Latina Renato Chiocca per documentare un patrimonio al servizio di tutti.

Il viaggio è in corso e farà tappa per due giorni anche in provincia di Latina: a Cori, Roccagorga, Sezze, Itri, Formia e Ventotene.

“Visiteremo di persona progetti importanti e virtuosi, con l’idea di raccontare in un momento storico particolare come quello che viviamo, una parte d’Italia resiliente, che vale la pena conoscere, in cui varrebbe la pena riconoscersi, e sulla quale bisognerebbe investire di più, per un futuro diverso, migliore al di là di ogni retorica”, racconta Porcelli che ha dovuto perdere 13 chili di peso per affrontare l’impresa.

Si è allenato anche Renato Chiocca (non nuovo ai trekking) per partire, pochi giorni fa. dal Comune di Bevagna in provincia di Perugia dove ha sede un progetto di economia etica e affrontare i 35 giorni di pedalate previsti: “E’ entusiasmante, stiamo incontrando realtà bellissime e commoventi. E il materiale che gireremo – spiega Chiocca – sarà poi montato per dare vita alla seconda fase del progetto, un docufilm da far vedere nelle scuole per promuovere anche tra i più giovani la cultura della legalità, dell’economia sostenibile e dell’impegno civile”.

Qui il loro racconto