Oroscopo del giorno 30 Giugno 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e vi porterà il buon umore. Sul lato sentimentale, tutto va nella giusta direzione. Le coppie godono di un’energia molto positiva. I single avranno buone notizie: potrebbero, finalmente, fare un incontro importante. Professionalmente, il vostro umore sarà contagioso e anche i vostri colleghi più restii saranno sedotti. Potreste anche avere un’idea originale ed utile per tutti: non lasciatela sfuggire. La salute è ottima: vi sentite pieni di energia e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, la comunicazione in coppia non è sempre facile, ma questo è un buon momento per esprimere i vostri sentimenti. Single: le Stelle sono favorevoli ai nuovi incontri. Se vi sembra ancora troppo presto o non vi sentite pronti per un rapporto provate almeno un dialogo costruttivo. Professionalmente, se praticate in un campo in cui la creatività è fondamentale, mostrerete tutta l’energia necessaria. La vitalità non vi manca oggi, tuttavia, concedetevi dei momenti di relax o praticate esercizio fisico per rimanere in uno stato di forma eccellente.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è possibile che pretendiate qualcosa in più ma il vostro partner non è ancora pronto per grandi cambiamenti. Affrontate questo discorso con calma, e soprattutto cercate di creare un ambiente favorevole. I single preferiscono restare in tranquillità. Professionalmente, lo stress accumulato si placa e tende a svanire: i vostri collaboratori sono più calmi, più pazienti. Per quanto riguarda la salute riuscirete a misurare le vostre reazioni: siete meno iperattivi e questo elimina le pressioni.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. L’aspetto astrale è favorevole per rafforzare i legami sentimentali. Questo sarà manifestato attraverso attività originali in cui ognuno di voi metterà il proprio tocco. Single: se avete fatto qualche programma per il fine settimana, oggi potreste trovare un buon partner. A lavoro avrete bisogno di un po’ più tranquillità per far fronte a qualche sconvolgimento. Ci saranno contingenze urgenti da gestire e preoccupazioni dell’ultimo minuto. La giornata si svolgerà sotto il segno del dinamismo e dell’energia. È tempo di regalarvi momenti dedicati all’esercizio fisico.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in quadrato con Giove nel vostro segno. Sentimentalmente ci saranno indubbiamente alcuni conflitti. Fortunatamente, l’aspetto astrale vi aiuta anche a fare un passo indietro per gestire meglio la situazione. Tuttavia, potrebbe sembrarvi sempre più difficile sopportare l’umore aggressivo del vostro partner. A lavoro dovreste avere più fiducia in voi stessi. Le vostre capacità di negoziare e la vostra diplomazia vi aiutano a gestire i conflitti. Per quanto riguarda la salute è essenziale cercare di risparmiare le forze e soprattutto riposare di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale sarete particolarmente affascinanti ed il vostro lato seducente si farà sentire. State attenti però se siete in una relazione: il vostro partner diventerà geloso. I single non avranno questi problemi, tuttavia dovrebbero fare attenzione a non cadere in qualche trappola. A lavoro le preoccupazioni degli ultimi mesi stanno iniziando a svanire, ma questo non vi impedisce di preoccuparvi ancora. La vostra forma fisica migliora: riuscite a controllare i vostri vizi e vi rendete conto che, in effetti, vi sentite molto meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente gestite con intelligenza qualsiasi tipo di situazione: questa flessibilità crea un’atmosfera armoniosa e pacifica all’interno delle coppie. Anche i single saranno molto ispirati: è consigliato fidarsi delle proprie intuizioni. A lavoro i colleghi possono contare su di voi. Siete diplomatici e calmi in tutte le circostanze. Siete molto energici e vi sentite in grado di svolgere le vostre attività quotidiane con leggerezza. La salute è buona: continuate a prendervi cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, gli effetti di Marte vi rendono irresistibili. I più avventurosi potrebbero moltiplicare le relazioni amorose, con il rischio di subirne le conseguenze. I sentimenti possono essere mescolati e rendere le cose più complicate. A lavoro siete molto efficaci. Il contesto astrale vi rende capaci di assumervi ruoli difficili e questo è importante per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero presentarsi. Per quanto riguarda la salute, il giorno è sotto il segno della rigenerazione. Vi sentite rinati ed in grado di fare qualsiasi cosa.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in quadrato con Giove nel vostro segno e vi rende capricciosi. I vostri sbalzi di umore possono infastidire il vostro partner e danneggiare il vostro rapporto. Questo carattere mutevole potrebbe influenzare anche i rapporti dei single. Se siete piuttosto indecisi dovreste rimandare alcuni incontri. Anche a lavoro avrete qualche difficoltà da superare: dovreste scegliere bene i vostri argomenti e dimostrare persuasività. La vostra salute non è al meglio, forse avete esagerato un po’ in questi giorni: prendetevi del tempo per riposare.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con Marte nel vostro segno e questo renderà la vostra giornata un po’ particolare. Sul piano sentimentale potreste avvertire dall’altra parte un atteggiamento aggressivo che non tollerate. Vi sentite obbligati a giustificarvi e questo non vi piace affatto. Cercate di rimanere tranquilli. Anche a lavoro potreste avere delle difficoltà ma con un po’ di diplomazia e con le vostre abilità di negoziatori potreste risolvere delle questioni in sospeso. Per quanto riguarda la salute, siete stressati e vi sentite stanchi: cercate di prendervi un po’ di tempo per riposare.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica con il vostro segno. Questa configurazione planetaria indica spesso un rinnovamento nelle vecchie coppie. Vi sentite pronti ad adottare un atteggiamento diverso e questo piacerà al vostro partner. Single: è una giornata favorevole ai nuovi incontri. A lavoro sarà importante prestare più attenzione per ottenere la simpatia dei vostri colleghi e lavorare meglio in squadra. La posizione armonica delle stelle è ottima per la vostra forma e per il vostro morale. Approfittate di questa energia per portare a termine i vostri progetti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, siete molto coinvolti nei piani del partner e pensate insieme al vostro futuro. Single: finalmente deciderete di muovervi per conoscere gente nuova. A lavoro, i colleghi saranno sorpresi dalla vostra diplomazia e tranquillità. Questo risolverà molti problemi e difficoltà relazionali. Siete molto energici ed efficienti. Per quanto riguarda la salute, godete di una buona resistenza fisica, tuttavia evitate di superare i vostri limiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.