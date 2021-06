Vaccinazione itinerante contro il covid: parte da Latina Lido il camper della Asl

LATINA – Partirà domani il camper della Asl di Latina e che circolerà da 30 giugno al 15 luglio in diversi comuni del territorio pontino per permettere alla popolazione di vaccinarsi contro il Covid-19. Saranno somministrate circa 150 dosi al giorno del vaccino monodose Johnson & Johnson senza la necessità di prenotazione.

Prima tappa a Latina dal 30 giugno fino al 1° luglio con orario 08.30 alle 16 nel parcheggio Vasco de Gama, in Via Pantelleria, al Lido di Latina. Il 2 e 3 luglio il camper si sposterà invece presso il Parco Comunale di Sabaudia, nell’area vicino alla Torre Civita, con possibilità di vaccinazione sempre nella fascia oraria 08.30- 16.00.

La tappa successiva sarà il 4 e 5 luglio a San Felice Circeo, in piazzale Cresci per poi dirigersi verso sud, nell’ordine a Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Spigno Saturnia (le sedi verranno pubblicate sul sito della asl di Latina https://www.ausl.latina.it.

“Una ulteriore iniziativa della Regione Lazio e della Direzione Generale che, attraverso la profilassi “itinerante”, permette di velocizzare la campagna di immunizzazione, incrementando l’efficienza della campagna vaccinale della Asl di Latina, volta a ridurre

l’impatto della pandemia nel territorio pontino”, spiegano dall’Azienda sanitaria diretta dalla manager Silvia Cavalli. (in foto la direttrice generale con l’assessore regionale alla Sanità D’Amato durante la visita all’hub Abbvie)