Covid, positivi in salita, oggi sono otto, tre a Latina. D’Amato: “Casi destinati ad aumentare”

LATINA – Sono otto i nuovi casi di Covid registrati sul territorio della provincia di Latina e ufficializzati con dalla Asl con il bollettino di oggi 10 luglio. Pochi in valore assoluto, ma decisamente superiori alla media dell’ultimo periodo. Venerdì se ne erano registrati due.

Positivi al virus sono emersi a Cisterna di Latina 1, Cori 1, Gaeta 1, Latina 3, San Felice Circeo 1 e Santi Cosma e Damiano 1. Nessun decesso al Goretti dove si registra invece un nuovo ricovero per un paziente che ha riportato effetti gravi sulla salute.

“I casi positivi, a causa della Variante Delta, sono destinati ad aumentare, soprattutto tra chi non si è vaccinato o non ha ancora completato il percorso vaccinale. La priorità è vaccinarsi e mantenere alta l’attenzione sulle regole di prevenzione dal contagio, non facciamo gli stessi errori della scorsa estate. Oggi abbiamo superato nel Lazio i 5,8 milioni di somministrazioni e il 50% di seconde dosi tra gli over 18. L’obiettivo di arrivare al 70% rimane quello della prima settimana di agosto. Continuano le prenotazioni anche della fascia junior 12-16 anni, che oggi e domani faranno i richiami degli Open Day delle scorse settimane. È fuori luogo in questa fase parlare di nuovi richiami se non si completa prima il percorso di vaccinazione. Bene ha fatto l’Oms a sottolineare che è prematuro parlare di ulteriori richiami in questo momento senza solide basi scientifiche”, ha dichiarato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

LE VACCINAZIONI – Le vaccinazioni sono state 5881 nelle ultime 24 ore, in salita anche grazie all’operazione Delta con il vaccino itinerante a bordo del camper che in provincia di Latina sta viaggiando lungo le città costiere verso sud, ultima tappa Fondi il 18 e 19 luglio. Ricordiamo che il camper è operativo dalle 8,30 alle 16, oggi e domani a Gaeta 10 e 11 Luglio, Gaeta – il 12 e 13 Luglio, Formia – 14 e 15 Luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio come detto a Fondi.

Nel Lazio il 70% della popolazione over 18 ha ricevuto la prima dose e il 50% ha concluso il percorso vaccinale.