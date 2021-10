Danza, balletto civile a Latina, spettacoli a Sezze con Tendance

LATINA – Seconda settimana per Tendance, il Festival di danza contemporanea che si sta svolgendo tra Latina e Sezze. Dal 21 al 24 ottobre una serie di appuntamenti: dal Belgio la coreografa Karine Ponties che presenta due lavori, FOVEA e Benedetto Pacifico e la compagnia italo francese Cie MF di Maxime Freixas e Francesco Colaleo, gli artisti Matteo Cason, Paolo Rosini, Balletto Civile, Lorenzo De Simone. Inoltre la nuova edizione del PREMIO THEODOR RAWYLER che il 21 ottobre ospita cinque formazioni artistiche selezionate attraverso una call per assegnare ad una di loro un premio di produzione in scena dinnanzi ad una giuria di operatori e critici di danza.

Il programma alterna momenti di incontro e approfondimento, a spettacoli realizzati a OperaPrima Teatro e sabato 23 al Corso della Repubblica per l’azione danzata di Balletto Civile. Spazio MAT a Sezze ospita Cie MF di Maxime Freixas e Francesco Colaleo il 24 ottobre con due repliche alle 16 e alle 16,30.

IL PROGRAMMA –

Operaprima Teatro 21 ottobre ore 18,00

Premio TenDance 2021

Fresh oranges into the ocean/Silvia Giordano

Iperuranio: the long and the short of it/Federica Esposito

Another with you/Vidavè Crafts

Hikikomori (un solo per 4)/Hunt CDC

Il fruscio delle stelle del mattino/Mechanical Monkeys

Operaprima Teatro 21 ottobre ore 21,00

Premio TenDance 2021 feedback ai finalisti

con la giuria composta da Rossella Battisti, Donatella Bertozzi, Paolo Brancalion, Isabella Di Cola, Loredana Parrella, Alessandro Pontremoli

Operaprima Teatro 22 ottobre

ore 20,00 FOVEA/Karine Ponties

ore 20,30 Benedetto Pacifico/Karine Ponties

Corso della Repubblica/Zona Pedonale 23 ottobre ore 18,00

Paesaggio d’interni/azione danzata/Balletto Civile

Operaprima Teatro 23 ottobre

ore 20,00 Elogio alla gentilezza/Lorenzo De Simone

ore 21,00 C’est pas grave/Cie MF – Maxime Freixas e Francesco Colaleo

Operaprima Teatro 24 ottobre

ore 18,00 Quelli con Alessandro/Mattia Cason

ore 19,00 Oriri/Paolo Rosini (prima)

Diretta streaming sulla pagina facebook del Festival 27 ottobre ore 15,00

incontro “Scrivere la danza” a cura di Danila Blasi e Graziano Graziani

SEZZE

Spazio_MAT dal 18 al 23 ottobre residenza Colaleo/Freixas

Spazio_MAT 24 ottobre ore 16,00 e ore 16,30 Ça ne me déplaît pas/Colaleo/Freixas

INFO BIGLIETTI – OperaPrima Teatro biglietto singolo 5 euro, serata intera 7 euro. MAT spazio_teatro 2 euro. Gli spettacoli in Piazza del Popolo e Corso della Repubblica sono ad ingresso gratuito. Prenotazioni rosashocking.associazione@gmail.com 3332062996