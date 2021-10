Passeggiate Poetiche da Priverno a Fossanova lungo la Via Francigena

PRIVERNO – Due giorni tra storia, natura, letture, musica e i prodotti genuini della terra da gustare camminando, con lentezza, passo dopo passo lungo le stesse vie battute dai viaggiatori più di 1000 anni fa.

Il 23 e 24 ottobre, le Passeggiate Poetiche (iniziativa organizzata dall’APS Exotique, realizzata con il contributo della Regione Lazio e con i patrocini del Comune di Priverno, della Pro loco di Priverno, in collaborazione con Domitilla Verga, con il Borgo di Fossanova e con il Progetto Sete), invitano i visitatori a ripercorrere lungo la Via Francigena, il cammino che fu dell’ultimo viaggio di San Tommaso D’Aquino, prima della sua morte avvenuta la mattina del 7 marzo 1274 nella foresteria dell’Abbazia di Fossanova.

Le testimonianze storiche del Parco Archeologico di Privernum saranno al centro di questo nuovo approfondimento in Natura che, attraverso il linguaggio universale dell’arte, con letture, racconti, incursioni musicali, rappresentano senza ombra di dubbio una particolare forma di turismo esperienziale fuori dagli schemi ordinari, esplorazioni nella natura selvaggia e di riflesso anche del nostro vissuto più intimo, come fosse un viaggio nelle nostre emozioni e nel piacere di condividerle.

“Siamo ben lieti – commenta la sindaca Anna Maria Bilancia – di accogliere una così bella e suggestiva due giorni di passeggiate poetiche, promuovendo non solo la cultura stessa della passeggiata ma soprattutto i nostri luoghi che per centinaia e centinaia di anni sono stati percorsi e calpestati da pellegrini di ogni tipo, rendendoli di fatto luoghi ricchi di storia e arte”.

Sabato 23 ottobre i Passeggianti prendono le mosse dai vicoli di Priverno e, in compagnia del Laboratorio Teatro CreaAttivo, possono immergersi in quadri di vita di vicolo e in storie di paese rigorosamente presentate in dialetto privernese. Dopo la visita guidata al Museo Archeologico, situato nel cuore della cittadina a cura dei Musei di Priverno, si procede alla volta del Parco Archeologico Privernum seguendo la Via Francigena fino all’arrivo al Borgo di Fossanova. Per un arrivo previsto al tramonto, quando la luce del giorno si fa più bella e affascinante che mai, costeggiando il fiume Amaseno fino a sfiorare la meravigliosa Abbazia di Fossanova. I racconti e le letture selezionate e presentate dagli attori Andrea Zaccheo e Gianmarco Cucciolla sapranno mettere in evidenza scorci più unici che rari lungo il cammino. Suggerimenti più che propedeutici per facilitare l’immersione in una dimensione temporale altra. La cena presso il Forno del Procoio, nella piazza del Borgo, proprio di fronte alla facciata dell’Abbazia laddove un tempo sorgevano i vecchi magazzini, come anche la possibilità di trattenersi per la notte nelle pittoresche casette rosse del Borgo medievale che affacciano sull’Abbazia, accompagneranno nel migliore dei modi questo salto indietro nel tempo. Dormire nel Borgo è consigliabile per chi vuole vivere fino in fondo l’esperienza di questo fine settimana, proprio perché è dal Borgo che il programma riprende la mattina seguente.

Domenica 24, dopo la visita guidata al Borgo di Fossanova e la visita dell’Abbazia, dell’Antica Infermeria, del Caffè dei Guitti, si lascia il borgo per proseguire nella Valle dell’Amaseno tra le vigne recuperate con passione dal Progetto Sete, dove andare a consumare un pranzo a base di padellino di Pupillo farcito con i prodotti genuini della campagna di Priverno, e assaggiare i vini naturali prodotti da queste terre. La conclusione, prima del tramonto, è affidata alla musica del Duo Onirico Sonoro, con i filari della vigna a fare da fondale al concerto a cielo aperto.

INFO – Le Passeggiate Poetiche rispettano tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus.

– I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

– Disponibile l’opzione con alloggio presso le casette rosse nel Borgo di Fossanova

– Per informazioni e prenotazioni: 329.8424810 – info@exotique.it – www.exotique.it

Programma completo su www.exotique.it e alla pagina seguente

PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI

Sabato 23 ottobre 2021 | Priverno

ore 9:30

Passeggiata Poetica nei vicoli e piazze del centro storico di Priverno in compagnia del Laboratorio Teatro CreaAttivo; visita al Museo Archeologico e al Parco Archeologico Privernum a cura dei Musei di Priverno

[Pranzo al sacco]

ore 14:00

Passeggiata Poetica dal Parco Archeologico di Priverno al Borgo di Fossanova lungo la via Francigena, in compagnia degli attori Andrea Zaccheo e Gianmarco Cucciolla.

ore 20:00

Cena al Forno del Procoio al Borgo di Fossanova.

Domenica 24 ottobre | Borgo di Fossanova |

ore 10:00

Visita all’Abbazia di Fossanova e all’antica Infermeria.

ore 12:00

Passeggiata Poetica nei vigneti del Progetto Sete nella Valle dell’Amaseno con degustazione enogastronomica e concerto finale in vigna con il Duo Onirico Sonoro.