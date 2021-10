Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la prospettiva di un viaggio romantico risveglia i vostri sensi. Siete fantasiosi, molto ispirati e pieni di passione: il partner ne sarà felice. I single non saranno a corto di idee per sedurre e renderanno i loro incontri emozionanti. Dal punto di vista professionale, la giornata sarà piacevole e la settimana finirà con i migliori risultati possibili. Il vostro spirito conciliante ed accogliente sarà apprezzato dal vostro entourage professionale. Per quanto riguarda la salute vi sentite molto bene sia mentalmente che fisicamente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, vivrete la giornata sotto il segno di un risveglio benefico nella coppia e godrete di discorsi molto costruttivi. Per i single questa posizione planetaria favorisce i nuovi incontri: assicuratevi di essere disponibili per qualsiasi evento. A lavoro vi concentrate sulla pianificazione delle attività. Iniziate a pensare all’organizzazione della vita tenendo conto delle nuove prospettive. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale indica maggiore energia per tutti voi. Se avete avuto problemi con il sonno ultimamente, abbiate cura della vostra dieta e rallentate un po’ il ritmo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, l’aspetto astrale aiuterà coloro che di solito sono più freddi. I single che si trovano in una situazione ambigua saranno contenti di veder migliorare le cose. Professionalmente, coloro che sono in un processo di sviluppo della propria carriera avranno buone notizie: salire di grado o avanzamento di un progetto importante. La vostra salute, nel complesso, è abbastanza buona, tuttavia fate attenzione a non esaurirvi oltrepassando i vostri limiti: siete in forma ma non abbastanza da conciliarvi con tutto ciò che vorreste fare oggi.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Questa configurazione astrale potrebbe causare alcuni piccoli problemi sul piano sentimentale. In coppia, il partner farà molte domande ed avrete difficoltà ad esprimere i vostri sentimenti. Per i single i nuovi incontri non sono favoriti. A lavoro, proverete ad essere gentili ma potreste tuttavia diventare irascibili in pochi secondi: cercate di mantenere la calma per evitare gravi conflitti. Dal punto di vista della salute non dovreste avere problemi, ma con il vostro atteggiamento potreste innescare situazioni sgradevoli e l’unico a soffrire sarà il morale.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie dovrebbero godere di una boccata d’aria fresca nella loro relazione. Single: questo aspetto astrale, generalmente, annuncia nuovi incontri sia sentimentali che amichevoli, spetta a voi non mescolare troppo le cose. A lavoro sarà necessario essere vigili: siate attenti alle reazioni con i colleghi e soprattutto non rimanete troppo in disparte. Per quanto riguarda la salute, gli aspetti planetari vi mettono di fronte alla realtà: è necessario adottare uno stile di vita ed un comportamento più sano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste vedere il vostro legame diventare più forte: il partner vi capirà perfettamente e potreste rimanere sorpresi dall’attenzione che vi verrà prestata. I single stanno aspettando una relazione seria, ma dipende anche da loro saper scegliere la persona giusta. Professionalmente, per alcuni, la situazione lavorativa inizia a stabilizzarsi. Potrebbe essere un po’ troppo presto per prendere in considerazione nuovi progetti, ma in ogni caso i problemi sembrano svanire. Per gli altri, tutto sta andando piuttosto bene, anche se si sentono un po’ sopraffatti. Anche se la salute è buona, dovreste cercare di mantenerla prendendovi più cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e può avere due influenze diverse sul piano sentimentale. In coppia: o siete troppo esigenti con il partner e questo porterà ad una probabile rottura, oppure, al contrario, gli impulsi accentuano la passione con la vostra metà, così come i bisogni di riconciliazione sentimentale. Single: il desiderio di trovare la persona giusta è molto più forte del solito. A lavoro, Urano accentua le forze che influenzano la sfida personale. Alcuni di voi cambieranno il loro comportamento nei confronti dei collaboratori e vedranno quasi immediatamente i benefici positivi. La salute è buona: rilassatevi un tantino ogni tanto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete l’impressione che le asperità del passato siano superate e questo è il periodo migliore per realizzare i progetti più folli o i più incredibili. Anche per i single la vita emotiva sembra prendere una nuova svolta: una persona riuscirà ad attirare la loro attenzione. A lavoro, una sensazione di agitazione potrebbe rendere tesa la vostra giornata. E’ necessario organizzarsi meglio per essere più efficienti. Non fatevi prendere dal panico: prendetevi del tempo per riflettere e concentratevi. Dal punto di vista della salute, potreste sentire un grande bisogno di aria e movimento.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi sentite sicuri dei vostri sentimenti e del vostro amore. Single: potreste incontrare qualcuno con una certa maturità che vi infonderà fiducia e vi permetterà di costruire una relazione forte. Professionalmente non dovreste cercare di imporre il vostro punto di vista a tutti i costi e sollevare delle polemiche. Alcuni colleghi potrebbero causarvi piccoli problemi. Ordinate le vostre priorità e le difficoltà si risolveranno da sole. Per quanto riguarda la salute, se avvertite più stress del solito, sappiate che potreste incanalare questo flusso di energia attraverso l’esercizio fisico: camminando, correndo o altro, smaltirete le tossine immagazzinate nel corpo e rilasserete anche la mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete un atteggiamento diverso: forse farete delle proposte al partner per ravvivare l’atmosfera quotidiana. I single decidono di sostenere qualcuno che è uscito dalle loro vite: è un modo per mostrare la loro capacità di perdonare. Professionalmente i settori turismo, salute e istruzione sono favoriti dalle Stelle. Queste aree possono essere una vera opportunità anche per coloro che cercano un nuovo lavoro. La salute è sotto controllo: il Sole permette agli atleti di aumentare le loro prestazioni. Gli altri avranno le giuste forze se decideranno di praticare un nuovo sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia è previsto un intenso riavvicinamento al partner. I single godono della loro libertà ed hanno la possibilità di scegliere se accettare o meno un nuovo incontro. A lavoro, consoliderete i legami con i vostri colleghi o collaboratori, rendendo l’atmosfera ricca di positività. L’aspetto astrale formato da Urano con la Luna generalmente annuncia una buona resistenza fisica e psichica. Per migliorare ulteriormente la vostra salute continuate a seguire uno stile di vita sano.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno in una buona posizione per valutare progetti futuri: prossime vacanze, ristrutturazione della casa o altro. Single: se avete avuto un incontro di recente, rivedrete questa persona il prima possibile. Il giorno potrebbe essere frenetico al lavoro per alcuni di voi: se otterrete un riconoscimento, sarà grazie alle vostre iniziative, ma anche grazie al vostro senso della mediazione. Per quanto riguarda la salute, è possibile sentirsi un po’ più agitati del solito: sarebbe indicato praticare uno sport, concedervi del relax, dedicarvi alla meditazione, alla lettura o uscire per una passeggiata in natura.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.