Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete facilmente influenzati dalle parole del partner ed avrete problemi a gestire le vostre emozioni. Single: la vostra disponibilità al dialogo con gli altri è scarsa, il che non favorirà l’espressione dei sentimenti. A lavoro, l’aspetto astrale aumenta la vostra ambizione ed il desiderio feroce di progredire. Se avete bisogno di ampliare le vostre capacità, non esitate a richiedere una formazione. Dal punto di vista della salute di solito siete abituati a prendervi cura di voi: oggi, questo atteggiamento, sarebbe utile anche a livello mentale.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale reagirete sull’influenza negativa delle vostre emozioni. Non dovreste incolpare il partner, siete un po’ confusi in questo momento. Single: ci possono essere due situazioni estreme durante questo posizionamento planetario: o decidete di far colpo su una persona o la eviterete del tutto. Professionalmente sarete un po’ sconcertati nel vostro lavoro: la mancanza di organizzazione ed gli sbalzi di umore dei vostri colleghi possono infastidirvi. Tuttavia moderate le vostre critiche. L’aspetto planetario avrà un’influenza piuttosto negativa sulla salute: siete fragili e vulnerabili, i fastidi vi faranno perdere la calma. Concedetevi più tempo per il riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia, cercate di non cambiare troppe volte le vostre decisioni: potreste creare momenti di tensione. I single vivono una relazione instabile o virtuale, che a loro sembra sufficiente. Presto si renderanno conto che si aspettano molto di più dalla vita. A lavoro, alcuni disaccordi potrebbero disturbarvi: non sarete in grado di smettere di intervenire negli affari degli altri. State attenti comunque perché potreste causare gravi conflitti. Per quanto riguarda la salute, sotto questo aspetto astrale, il nervosismo può manifestarsi con più facilità: potreste diventare irascibili, cercate di prendervi un po’ di tempo per rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la giornata è serena e avete molte speranze per il futuro. Single: se vorreste riprendere un vecchio rapporto, dovrete discutere attentamente delle vostre esigenze. A lavoro è possibile dover pianificare tutte le attività della prossima settimana con la massima applicazione: correre ed organizzarsi fa risparmiare tempo, certo, ma potreste prendervi anche una pausa per non stressarvi troppo. Per quanto riguarda la salute, dovreste favorire una dieta equilibrata, per il resto non ci saranno problemi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, preparatevi per una giornata piena di sorprese se siete in una relazione. Se siete single, sarete in grado di schierare tutte le vostre risorse per sedurre: potreste avere un incontro promettente. Professionalmente, il sestile tra il Sole e Urano è favorevole a coloro che esercitano mestieri nel campo artistico o sociale. L’atmosfera sarà frenetica, ma stimolante ed avvincente. La maggior parte di voi sarà in ottima salute oggi: avete un’energia frizzante ed un’ottimo umore. Sarete una compagnia eccellente in questa bella giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, la giornata sarà molto interessante. In coppia parlate liberamente col partner e mostrate con molto zelo quanto siete innamorati. Single: vi sentite fortunati ed avete la possibilità di scegliere di vivere come volete. Professionalmente, l’atmosfera sarà molto piacevole: l’influenza di Urano ammorbidisce l’umore e riduce i contrasti. Questo è il momento di fare richieste speciali per alcuni di voi. Per quanto riguarda la salute, sia fisicamente che mentalmente la vostra forma è molto buona.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno e porta fluidità nelle relazioni. Single: potreste avere un debole per qualcuno e non sarete in grado di nasconderlo, tuttavia, date tempo al tempo e non fermatevi alla prima reazione, qualunque essa sia. In coppia tutto va bene, vi sentirete al settimo cielo. A lavoro, la vostra professionalità vi farà guadagnare molte lodi oggi o nei prossimi giorni. Avrete finalmente il riconoscimento che meritate e sarete ancora più motivati ad andare avanti nei vostri progetti. Stabilite però delle priorità: non sarete sempre in grado di concentrarvi su tutto. Ottimo il morale ed ottima la forma fisica: se vi piace essere attivi, non esitate, le Stelle stanno dalla vostra parte.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno ed aumenta la vostra sensibilità. Sul piano sentimentale è importante restare obiettivi. In coppia dovreste cercare di capire meglio i desideri del vostro partner: una relazione sana dovrebbe soddisfare entrambi. Per i single, attenzione a non diventare troppo insistenti: si rischia di allontanare le persone. Dal punto di vista lavorativo dovreste cercare di essere più positivi: se avete raggiunto gli obiettivi fissati, piuttosto che mettervi sotto pressione, godetevi il momento. Negli altri casi siate fiduciosi e tutto migliorerà. Per quanto riguarda la salute, l’ultimo periodo è stato complicato ed è normale sentirsi esausti. Attenzione a non superare i limiti: gestite bene le vostre energie, ne avrete bisogno nelle prossime settimane.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno e vi farà pensare di più alla vostra situazione sentimentale. Molti di voi si trovano in una posizione particolarmente complessa e non sanno cosa fare o pensare. State aspettando qualche cambiamento ma dipende anche da voi sapere cosa volete veramente. Se non siete in grado di fare una scelta, parlatene col partner. Single: si annunciano nuovi incontri. A lavoro Urano aumenta la vostra capacità di comunicazione: siete in pieno controllo di voi stessi ed i collaboratori vi ammirano. Restate tuttavia vigili e non esagerate troppo con le parole così da non apparire troppo presuntuosi. La salute è ottima, tuttavia potreste essere un po’ nervosi: concedetevi piccoli momenti di relax per calmare la mente.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale avrete la tendenza a confessare le cose. Fate attenzione comunque: se la vostra relazione procede bene, è inutile rischiare di creare dei malintesi. Una passeggiata all’aria aperta o una cena romantica farà miracoli. Single: la Luna prepara la strada a coloro che cercano una relazione stabile. Professionalmente, l’aspetto astrale favorisce sopratutto chi lavora nel settore dei viaggi, della moda o degli scambi commerciali dove la vostra creatività è al massimo. Gli altri dovranno aspettare ancora per raccogliere i frutti dei propri sforzi. La salute è discreta ma se avete dei fastidi particolari o malesseri di qualche genere sarebbe meglio consultare un medico.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno ed annuncia un periodo caotico dal punto di vista sentimentale. Avrete difficoltà a trovare un equilibrio per gestire le vostre emozioni. Single: dovreste analizzare la vostra situazione sentimentale: una volta capito il problema, potreste concentrarvi pienamente sul futuro. Nemmeno professionalmente sarà una giornata facile. Vi ritrovate in un’atmosfera delicata: alcuni dei vostri collaboratori sono troppo nervosi ed il loro atteggiamento pesa su di voi. Dal punto di vista della salute, la fatica causa alcuni piccoli problemi che non dovreste trascurare. Ascoltate un po’ di più i segnali del vostro corpo e rallentate i ritmi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, coloro che vivono in coppia si sentiranno in armonia con il partner che sarà molto attento alle vostre esigenze. I single non esiteranno ad essere un po’ più espansivi ed avranno il vantaggio di progredire a grandi passi. A lavoro, la giornata sarà molto impegnativa: potreste anche sentirvi messi da parte e si tratterà probabilmente di un problema di organizzazione. Cercate di pianificare meglio le vostre faccende e di non diversificare troppo. La forma fisica è nella norma: non siete persone che si arrendono facilmente ed in aggiunta i pianeti vi supportano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.