Covid, 137 nuovi casi a Latina e provincia. Deceduto un paziente di Formia

LATINA – Sono 137 i nuovi casi di covid a Latina e provincia riportati dal bollettino della Asl di Latina di oggi 24 novembre, registrato anche il decesso di un paziente originario di Formia. Sale così a 18 il triste conteggio di morti per il virus dall’ inizio del mese di novembre (667 il totale da inizio pandemia). A Latina e Aprilia si è avuto il maggior numero di contagi, ma i numeri sono in crescita anche a Priverno dove sono emersi 11 positivi, mentre due casi sono stati registrati a Ponza dopo un lungo periodo covid free.

COMUNE PER COMUNE – I nuovi positivi sono stati scoperti ad Aprilia 20, Cisterna di Latina 9, Cori 4, Fondi 7, Formia 8, Itri 1, Latina 37, Lenola 1, Minturno 1, Monte San Biagio 2, Norma 1, Pontinia 1, Ponza 2, Priverno 11, Prossedi 1, Roccagorga 1, Roccasecca dei Volsci 3, Sabaudia 3, San Felice Circeo 2, Sermoneta 2, Sezze 3, Sonnino 7, Spigno Saturnia 2, Terracina 8. Le guarigioni sono state 38. Due i pazienti ricoverati al Goretti.

CAMPAGNA VACCINALE – Dopo molte settimane raggiungono per la prima volta la quota di quasi 2000 in 24 ore le dosi di vaccino contro il covid somministrate negli hub del territorio (in tutto 1984), grazie soprattutto ai richiami booster che sono stati 1413. 228 sono i cittadini residenti che hanno deciso di vaccinarsi accedendo alla prima dose.