Cento casette per i gatti a Terracina, la determina del Comune

TERRACINA – Terracina si dota di casette per i gatti di strada. Con una determina dirigenziale il Comune di Terracina ha infatti disposto l’acquisto di 100 casette per i gatti delle colonie feline della città. “Venti di queste casette saranno destinate al gattile ospitato all’interno del canile – spiega l’Ente in una nota – le altre saranno distribuite nelle varie zone della città in cui esistono colonie feline regolarmente riconosciute”.

“Sono molto contenta – afferma l’assessora alla Tutela degli Animali Emanuela Zappone – di essere riuscita, grazie al lavoro degli Uffici, all’acquisto di queste piccole strutture che consentiranno un maggior decoro e protezione dagli agenti atmosferici dei gatti che compongono le colonie feline di Terracina. Purtroppo l’esiguità degli spazi del canile destinati al gattile non ci consente di ospitarne di più, ma intanto 20 casette saranno installate proprio nel gattile. Le altre verranno distribuite alle volontarie che si occupano delle colonie feline con l’intento di soddisfare l’obiettivo di una cura più efficace dei gatti e di garantire un maggiore decoro urbano rispetto alle condizioni di precarietà che caratterizzano le aree delle colonie”.