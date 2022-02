Oltre 40 tir in presidio sulla Pontina alla rotatoria di Sabaudia

LATINA – Oltre 40 tir sono in presidio al bivio di Sabaudia lungo la Pontina, tra Migliara 53 e la SS 148. Prosegue così la protesta degli autotrasportatori che nei giorni scorsi si erano dati appuntamento al Mof di Fondi dove hanno ricevuto anche le visite di parlamentari e sindaci. La ragione dell’assembramento di mezzi è – come è noto – il caro carburante che sta mettendo in gravi difficoltà le imprese. La presenza dei mezzi pesanti di alcune aziende locali lungo la rotatoria e nelle strade adiacenti sta creando qualche rallentamento, ma nessun problema di blocco della viabilità.

La situazione è monitorata dalla Polizia Stradale di Latina che sta verificando la presenza di altri eventuali raduni sulle altre arterie stradali della provincia di Latina. La protesta infatti è in movimento e potrebbe spostarsi.