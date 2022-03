Una donna dirigerà Federlazio Latina: è Stefania Dottori

LATINA – E’ una donna, ed è il segno dei tempi che cambiano, il vertice operativo di Federlazio Latina. La neo direttrice è Stefania Dottori, ha una lunga esperienza in un’azienda alimentare di medie dimensioni in provincia di Latina, nel ruolo di Responsabile delle Risorse Umane e l’associazione di categoria l’ha chiamata per succedere a Claudio Malagola, andato in congedo per raggiunti limiti di età. Esperta di Personale (in precedenza aveva lavorato per una multinazionale di servizi al personale per le imprese, gestendo la sede provinciale del Capoluogo), “ha potuto conoscere a fondo – si legge in una nota – imprenditoriale ed economico del territorio, entrando in contatto con molte realtà aziendali e maturando una esperienza manageriale che oggi mette a disposizione del mondo Federlazio”.

“È per me un onore essere entrata a far parte di questa grande famiglia che da sempre favorisce ed agevola la crescita della realtà imprenditoriale del territorio – commenta la Dottori – Il mio ingresso in Federlazio

coincide con un traguardo importante per l’Associazione: cinquant’anni di attività a servizio delle PMI. Mi auguro insieme al Presidente Marco Picca, all’intero gruppo dirigente e alla squadra di Federlazio, di dare il mio contributo per continuare a rappresentare al meglio le imprese, collaborando con le Istituzioni Locali, con le Associazioni di Categoria, con il Sindacato dei Lavoratori, per sostenere la ripresa economica del nostro territorio, in un momento storico di particolare difficoltà. Un saluto alla stampa per proseguire il rapporto proficuo e consolidato nel tempo nel dare voce alle iniziative che Federlazio promuove a favore dell’economia locale”.

A dare il benvenuto alla neo direttrice è stato il Presidente Picca: “Il nostro impegno è stato e rimarrà sempre quello di sostenere le imprese del territorio. La scelta di affidare la direzione della nostra sede di Latina ad una figura di significativa qualità professionale, è in linea con la politica dell’Associazione. Auguro a Stefania buon lavoro, con la certezza che Federlazio ha trovato la persona giusta per continuare ad affrontare con lo stesso spirito che ci ha guidato nei nostri cinquant’anni di attività, le numerose sfide che ci aspettano”.