“Se la prendi di petto ti salva la vita”: a Sezze il convegno dell’Andos

SEZZE – “Se la prendi di petto ti salva la vita” è il titolo di un incontro in programma il 12 novembre organizzato dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) di Sezze, in collaborazione con il Comune di Sezze, la Breast Unit della ASL di Latina, il Polo Pontino della Sapienza e la Regione Lazio. Si parlerà di terapie integrate in senologia e dell’impatto sulla qualità della vita delle pazienti.

Si comincia alle 9 al Centro Sociale “U. Calabresi” di Sezze, con i saluti della Presidente dell’ANDOS Anna Maria De Renzi. A seguire una camminata simbolica, quindi i saluti istituzionali del Direttore Distretto 3 ASL Latina Dott. Vincenzo Lucarini, il Sindaco di Sezze Dott. Lidano Lucidi, la Consigliera Comunale Dott.ssa Federica Lama. Alle 10.15 Tavola Rotonda sull’importanza della prevenzione e delle terapie integrate in senologia.

Interverranno il Prof. Roberto Tozzi, Direttore UOSD di Fisiatria, la Case Manager della Breast Unit Marcella Schembari, la Dott.ssa Maria Antonietta Ulgiati, Responsabile PDTA Psico-Oncologico della B.U., il Coordinatore Infermieristico della B.U. Evangelista Fusco, la Dott.ssa Susanna Busco, Responsabile UOS Percorsi Ospedalieri Clinico Assistenziali, la Dott.ssa Annarita Costantino, Dirigente Medico della B.U., la Prof.ssa Antonella Calogero, Direttrice Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università Sapienza Polo Pontino, il Prof. Fabio Ricci, Direttore della Breast Unit di Latina e la Giornalista e Scrittrice Sandra Cervone, addetto stampa. Alle 12 il dibattito in una cornice di musica e letture poetiche con l’artista Valerio Vittori ed i suoi suoni dal Mondo e con il poeta Salvatore Rosella dell’Associazione Passpartout, che ha devoluto il ricavato della vendita del suo libro dedicato alla madre Filomena alle attività della Breast Unit di Latina.

L’ANDOS di Sezze fa parte del Tavolo Tecnico della ASL istituito dalla Direttrice Generale Silvia Cavalli sulla “Governance” provinciale del tumore al seno. Un tavolo tecnico dove le Associazioni coinvolte nella lotta contro il tumore al seno rappresentano le esigenze e le richieste delle donne colpite dalla malattia.

L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’ANDOS Comitato di Sezze.

