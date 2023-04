Inchiesta Gip Castriota, Romagnoli: ” No a nuove penalizzazioni dei commercialisti pontini”

LATINA – Dopo l’interrogatorio di garanzia e mentre si attende la decisione della Gip del Tribunale di Peurgia Natalia Giubile sulla richiesta di arresti domiciliari per la giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e per il compagno Salvatore Ferraro entrambi detenuti in carcere da giovedì scorso con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, l’Ordine dei Commercialisti interviene sulla vicenda che ha suscitato grande scalpore.

“Abbiamo appreso, con costernazione, degli arresti del Giudice Giorgia Castriota, in servizio presso il tribunale penale di Latina, e di due commercialisti romani, tutti accusati di gravi fatti corruttivi in ambito giudiziario – ha affermato la presidente dell’Odcec, Raffaella Romagnoli – Nell’evidenziare come nessuno degli arrestati sia iscritto all’albo di Latina manifestiamo piena fiducia nella capacità della magistratura e degli inquirenti di fare luce sull’intera vicenda”.

Poi il richiamo: “Auspichiamo che non si verifichino nuove penalizzazioni generaliste di categoria che vadano a colpire i commercialisti pontini, come accaduto purtroppo nel 2015 a seguito del caso Lollo. Anzi, siamo convinti – conclude il presidente – che proprio in ragione di questa vicenda, si debbano tornare a valorizzare, anche in ambito giudiziario, gli iscritti all’ Odcec di Latina”.