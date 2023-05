Roccagorga, 18enne picchiato con violenza e ferito con un punteruolo

ROCCAGORGA – Ha chiesto aiuto ai residenti, era tumefatto in volto e con ferite da punteruolo sanguinanti sulla gamba. La vittima del violento pestaggio è un ragazzo di 18 anni che è stato soccorso nella notte in Via Selvotta a Roccagorga e poi trasferito in ospedale dove è arrivato in codice rosso. Sul posto i carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini.

Che cosa sia accaduto nelle ore precedenti dovrà essere accertato. Regolamento di conti? Punizione per uno sgarro? Al momento – secondo le scarse informazioni trapelate – il diciottenne che non ha precedenti penali, non ha riferito notizie utili agli investigatori dell’Arma, né chi lo ha raccolto ha potuto notare persone o particolari utili.

Massimo il riserbo dei militari dell’Arma che hanno immediatamente avvertito il magistrato di turno. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.