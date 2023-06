Auto bruciata in un fossato a Sezze, indagini in corso

LATINA – Due incendi hanno tenuto impegnate nella notte le squadre dei vigili del fuoco a Sezze e Latina. Il primo, nel centro lepino dove intorno alle 3, il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina, è intervenuto in seguito alle segnalazioni arrivate al NUE112. Sul posto in via Guglietto, c’era una vettura in un fossato completamente avvolta dalle fiamme. Spento l’incendio che rischiava di propagarsi anche alla vegetazione, vigili del fuoco e carabinieri intervenuti per le indagini hanno effettuato in collaborazione un accurato controllo dell’area per stabilire le cause dell’incendio che, al momento, sono in fase di accertamento. L’ipotesi è quella di un gesto doloso.

Due ore più tardi a Latina i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti nel capoluogo in via Torrenuova, per un incendio in un deposito di circa 100mq, all’interno di un area privata vicina ad una carrozzeria. Anche su questo incendio sono in corso le indagini sulle cause.