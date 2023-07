Formia, Bartolomeo rinviato a giudizio: “Rinuncerò alla prescrizione”

FORMIA – “Rinuncerò all’eventuale prescrizione nel procedimento giudiziario che mi riguarda”. Lo scrive l’ex sindaco di Formia Sandro Bartolomeo dopo aver consultato il suo legale l’avvocato Luca Scipione.

Bartolomeo, che è stato rinviato a giudizio ieri dal Gup del Tribunale di Cassino con altre 16 persone tra dirigenti, dipendenti e assessori, nell’inchiesta della Procura della Repubblica per fatti avvenuti tra il 2014 e il 2017 ha deciso di scrivere sui social dopo che la prima udienza del processo è stata fissata per la fine di gennaio 2024. Proprio per i tempi lunghi della procedura, infatti, su tutti i reati infatti incombe la prescrizione .

“Comunico – scrive – che nel caso si determinasse la possibilità della prescrizione nel procedimento che mi vede imputato (per fatti che riguardano il 2016) ho deciso di rinunciarvi e di voler affrontare fino in fondo il processo nella certezza di poter dimostrare la mia completa estraneità ai reati che mi vengono contestati.

Lo devo – aggiunge Bartolomeo – oltre che a me stesso e alla mia famiglia, a tutto coloro che hanno collaborato con me nella vita amministrativa.

Ma lo devo soprattutto alla mia città cui ho dedicato senza risparmio alcuno tanti anni della mia vita, che non può essere disonorata dal racconto di fatti che non corrispondono a quanto realmente accaduto”.