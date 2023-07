Incidente mortale a Pontinia, perde la vita un 49enne di Sabaudia

PONTINIA – Un altro drammatico incidente stradale si è verificato sulle strade della provincia di Latina. A perdere la vita poco prima di mezzanotte mentre viaggiava sulla Migliara 53 in direzione di Sabaudia un 49enne del posto.

L’uomo, secondo le primissime informazioni, era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardraill. Fatale l’impatto per Adriano Maggi che è morto sul colpo. Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costastarne il decesso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.