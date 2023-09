Borgo Bainsizza, sequestrata azienda avicola

LATINA – E’ stata sequestrata l’azienda avicola di Borgo Bainsizza così come le 81mila galline allevate al suo interno per la produzione di uova. La notizia è stata anticipata questa mattina dal quotidiano Latina Oggi. Dopo le lamentele dei residenti per cattivi odori e mosche, la Polizia Locale di Latina ha apposto i sigilli. La prima ispezione aveva dato esito negativo e non erano state riscontrate irregolarità, ma nella documentazione fornita alla Polizia Locale sono emerse una serie di violazioni. All’esito anche dei pareri espressi dal Comune di Latina e dalla Regione Lazio, infatti, l’attività era stata avviata abusivamente, cioè in assenza delle autorizzazioni ambientali. Ora la parola passa all’autorità giudiziaria per la convalida del sequestro.