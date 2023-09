Cori, lo minacciano con una scacciacani mentre è al bar: denunciati in due

CORI – Hanno minacciato un uomo con una pistola, in presenza di altre persone. I carabinieri del Comando Stazione di Cori hanno identificato e denunciato due uomini di nazionalità rumena, residenti nelle Province di Latina e Roma, accusati di minaccia aggravata in concorso. Volevano intimorire la loro vittima, un cittadino italiano, che a loro dire non si era comportato come avrebbe dovuto, e dopo averlo cercato, lo avevano trovato in un bar della frazione di Giulianello dove non si erano fatti scrupolo di minacciarlo con l’arma davanti agli altri avventori. La pistola usata, ora sequestrata. è poi risultata essere una “scacciacani” priva del tappo rosso.