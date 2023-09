Rapina impropria al Marconi e in osteria, 25enne in carcere

LATINA – Ha messo a segno due rapine a latina il 7 e il 19 settembre. E’ stato identificato e arrestato dalla polizia un 25enne egiziano. Nel primo caso il giovane, che voleva rubare le monete dai distributori automatici dell’Istituto Marconi, alla vista dell’operaio della ditta manutentrice lo ha colpito con delle forbici ferendolo, sia pure lievemente, per poi fuggire. Solo 12 giorni dopo nella mattinata del 19 settembre è entrato in un’osteria e ha rubato dalla cassa 800 €, minacciando la madre del titolare e darsi alla fuga con i soldi in sella ad una bicicletta.

L’analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza e i riconoscimenti effettuati dalle vittime hanno consentito alla polizia di individuarlo e attribuirgli i due colpi. Ora è in carcere con l’accusa di rapina impropria e sono in corso accertamenti volti a stabilire la responsabilità dello stesso indagato nella commissione di alcuni furti aggravati che, nell’ultimo mese, hanno interessato vari esercizi commerciali della città.