Il teatro romano di Terracina torna alla città: la riapertura con concerto

TERRACINA – Il Teatro Romano di Terracina rinasce dopo 2000 anni e viene restituito simbolicamente alla città in una cerimonia che si terrà sabato 11 novembre alle 11. Alla presenza del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del Soprintendente Francesco Di Mario che ha diretto i lavori, delle più alte autorità del Ministero della Cultura, del Sindaco di Terracina e dell’Assessore alla Cultura, verrà illustrato quanto fatto nel corso degli anni, documentato con materiale fotografico e video a partire dal tragico bombardamento del 4 settembre 1943, grazie anche al contributo scientifico del CNR. Immagini e parole che racconteranno e spiegheranno la straordinarietà della struttura, un unicum con le sue peculiarità rarissime nel panorama nazionale e internazionale. Frequentato dalla famiglia di Cesare e di Augusto, il Teatro Romano di Terracina è infatti integro e assolutamente originale: tutti gli elementi che lo costituiscono, tutti i blocchi della cavea sono esattamente quelli di 2000 anni fa. La struttura è stata restaurata, ma non è stata ricostruita o contaminata con materiale moderno. Verranno poi presentati e illustrati i reperti di enorme valore ritrovati durante gli scavi che presentano caratteristiche estremamente rare. A chiudere l’evento il concerto di musica classica organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina con l’orchestra Roma Tre Orchestra. L’intero evento potrà essere seguito da tutta Piazza Municipio grazie a un maxi schermo, in diretta streaming su diverse piattaforme e in diretta su Lazio TV ch 13.